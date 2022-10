La Gazzetta sul Milan: "Cardinale ordina l'Europa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cardinale ordina l'Europa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport sul Milan in vista del match di domani sera in casa della Dinamo Zagabria. I rossoneri devono vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. Il nuovo proprietario milanista punta sulla riconoscibilità del marchio e quindi è fondamentale entrare tra le milgiori 16 squadre europee. Il passaggio del turno è ovviamente importantissimo anche a livello economico visto che vale circa 60 milioni di euro.