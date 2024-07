La Gazzetta sul Milan: "E per Samardzic c'è l'incontro"

Nelle ultime ore si sta facendo largo l'ipotesi Lazar Samardzic per il Milan. Il centrocampista serbo dell'Udinese, 22 anni e tre stagioni ottime alle spalle in Friuli, è finito nel mirino rossonero. Ibra & co. proveranno a sondare il terreno nei prossimi giorni per portarlo a Milanello e riuscire là dove Inter e Napoli aveva fallito l'anno scorso. L'osso duro è il padre-agente del calciatore ma nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro preliminare per valutare la fattibilità dell'operazione.

Per questo la Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina: "Per Samardzic c'è l'incontro. Il papà-agente di Lazar atteso a Casa Milan". Per la rosea, il centrocampista serbo può essere un'alternativa a Fofana, se non in campo quantomeno a livello economico: i rossoneri pensano di stanziare i soldi che hanno offerto al Monaco per il francese e che dal Principato (per ora) hanno rifiutato. Scrive la rosea: "Per il jolly dell'Udinese è pronta un'offerta da 15 milioni. Un anno fa era a un passo dall'accordo con l'Inter".