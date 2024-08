La Gazzetta sul Milan: "Zero italiani: con Emerson Royal la formazione titolare avrebbe solo stranieri"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Zero italiani: con Emerson Royal la formazione titolare avrebbe solo stranieri". Il club di via Aldo Rossi sta diventando sempre più internazionale: con Emerson Royal sempre più vicino (l'ok definitivo del Tottenham è atteso la prossima settimana), che aggiungerebbe a Morata e Pavlovic che sono già ufficiali, nella formazione titolare del Diavolo non ci sarebbe nemmeno un giocatore italiano.

Questo l'ipotetico undici milanista: Maignan in porta, in difesa Emerson a destra, Theo Hernandez a sinistra e due tra Tomori, Thiaw e Pavlovic in mezzo. A centrocampo spazio a Loftus-Cheek e Reijnders, mentre in attacco Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Morata.