La Gazzetta sulla Juve: "Douglas Luiz, corsa contro il tempo"

La prossima avversaria del Milan in campionato, al rientro dalla sosta, sarà la Juventus: un big match molto importante per far ripartire la Serie A, sabato 23 novembre alle ore 18. Una gara che mette in palio tanto specialmente per i rossoneri: senza una vittoria la squadra di Paulo Fonseca vedrebbe allontanarsi ulteriormente la testa della classifica, già non più vicinissima. I bianconeri arrivano alla sfida con qualche dubbio legato all'infermeria, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport.

La rosea nel titolo si concentra solo su Douglas Luiz, brasiliano che dei tre giocatori ai box è quello con più possibilità di recuperare. Scrive la Gazzetta: "Douglas Luiz, corsa contro tempo". Non ci sarà sicuramente il giovane Adzic che sarà fuori per almeno tre settimane ed è a forte rischio anche Nico Gonzalez che avrebbe voluto essere a disposizione ma non dovrebbe farcela. Tutti e tre hanno continuato ad allenarsi alla Continassa nonostante il resto della squadra da venerdì a oggi sia a riposo.