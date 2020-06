La Gazzetta titola: "Il Milan del futuro: Kalulu sbarca, Leao cerca chance"

Si parla anche del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ovviamente dedica ampio spazio al successo del Napoli in Coppa Italia. "Il Milan del futuro", titola la rosea, che poi aggiunge: "Kalulu sbarca, Leao cerca chance". Il difensore francese ha sostenuto le visite mediche e si legherà alla società milanista per i prossimi cinque anni, mentre il giovane attaccante spera in una maglia da titolare lunedì a Lecce alla ripresa del campionato.