La Gazzetta titola: "Stadio, il Milan all'Inter: che fai?"

Torna di prepotenza di moda il tema stadio sulla Gazzetta dello Sport di oggi che vi dedica un approfondimento di due pagine dal titolo: "Stadio, il Milan all'Inter: che fai?". Il tempo sta iniziando a stringere per il Milan che non vuole andare oltre aprile secondo la rosea. Se non ci saranno sviluppi nelle prossime settimane il club rossonero potrebbe decidere di abbandonare San Siro e, dopo aver ascoltato le intenzioni dell'Inter, mettersi anche in proprio se necessario. Le soluzioni di ripiego rimangono Sesto San Giovanni e la new entry Rozzano: entrambe le opportunità garantirebbero al Milan di costruire su suolo privato e non comunale, evitando molta burocrazia e lungaggini che hanno caratterizzato il progetto del nuovo San Siro.