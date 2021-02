"Milan, come riparti?": se lo chiede questa mattina La Gazzetta dello Sport a due giorni dalla brutta sconfitta dei rossoneri sul campo dello Spezia. Il Diavolo non è più primo in classifica, ma deve trovare la forza per reagire immediatamente. Pioli dovrà essere bravo a non far demoralizzare i suoi giocatori e a ridargli fiducia.