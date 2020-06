Si parla anche del prossimo avversario del Milan in campionato sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano La Nuova Ferrara. "Dodici giorni di Spal: o la va, o la spacca", titola in taglio alto il noto giornale, evidenziando così l’importanza delle prossime sfide per la squadra allenata da Di Biagio, ultima della classe con 18 punti in compagnia del Brescia.