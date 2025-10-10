La porta rossonero al centro del villaggio: le prime pagine dei giornali sportivi

Questa mattina la rassegna stampa inerente al Milan è molto ricca, almeno per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport ma anche per quanto concerne la porta rossonera. DI seguito si riportano le prime pagine dei giornali sportivi usciti in edicola oggi.

La rosea apre mettendo in primo piano l'intervista esclusiva a Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero, che è tornato oggi a parlare più direttamente di cose di campo e legate alla squadra. Viene titolato così: "Milan, ti aiuto io a vincere". Successivamente nel sottotitolo si leggono altre anticipazioni delle parole dello svedese: "Sono ancora dio, ma ora so come lavorare in squadra. Leao è magia, vince da solo. Rabiot poteva venire un anno fa".

Accanto si parla della porta rossonera e della clamorosa indiscrezione dell'interesse della Juventus per Mike Maignan, capitano del Milan. Scrive la Gazzetta: "Maignan, c'è la Juve". Nel sottotitolo viene aggiunto: "A giugno sarà gratis. E i bianconeri si tuffano sul portiere rossonero". Il tema viene toccato anche dal QS che si interroga su quali sarà il portiere del futuro per Milan e Inter, con il nome di Elia Caprile che sarebbe in cima alle liste di entrambi i club: "È già mercato: derby milanese per Caprile". Nel sottotitolo: "Maignan e Sommer vanno in scadenza: occhi puntati sul giovane portiere del Cagliari".

Il Corriere dello Sport non fa allusioni al Milan mentre su Tuttosport c'è una ripresa delle dichiarazioni di Sandro Tonali direttamente dal ritiro della Nazionale: "Nostalgia Tonali: «Potre tornare»". E poi ancora: "Magari non adesso perché a Newcastle ho trovato il mio equilibrio, ma la Serie A è sempre più bella...".