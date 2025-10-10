La Juve piomba su Mike, la Gazzetta: "Una Signora per Maignan"

La Juventus è pronta a piombare su Mike Maignan. O almeno, così starebbe valutando di fare in vista della prossima estate quando, con ogni probabilità e se non cambieranno le cose con il Milan, il portiere francese si libererà dal club rossonero a parametro zero. La dirigenza bianconera sta cominciando a fare alcune valutazioni in questo senso e questa mattina la Gazzetta dello Sport le riporta tutte in un pezzo che fa clamore, considerando che Maignan è uno dei portieri più forti del pianeta ed è il capitano milanista.

Scrive questa mattina la rosea così: "Una Signora per Maignan. Mike a parametro zero, no al rinnovo con il Milan. La Juve fiuta l'occasione". L'indiscrezione sull'interesse per l'estremo difensore ex Lille continua nel sottotitolo: "Il nazionale francese, in scadenza a giugno, tenta i bianconeri, a caccia di personalità e leadership: sarà sfida con Chelse a Bayern". Già gli inglesi ci hanno provato la scorsa estate ma alla fine Allegri aveva bloccato tutto: il tecnico livornese potrebbe essere l'ultima speranza rossonera anche per il rinnovo che, a oggi, è bloccato.