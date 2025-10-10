Origi, finalmente è addio? La Gazzetta: "La risoluzione è a un passo"

L'estate rossonera è stata caratterizzata da un mercato in uscita davvero massiccio: tra esuberi, calciatori fuori dal progetto e altri ceduti di fronte a offerte irrinunciabili, giovani mandati in prestito e venduti, il Milan ha davvero sfoltito tantissimo la sua rosa. Chi ancora, nonostante tutto, rimane a libro paga del club di via Aldo Rossi è Divock Origi. Arrivato nell'estate post Scudetto, l'attaccante belga ha fatto solo una stagione, dimenticabile, ha giocato l'anno dopo in prestito al Nottingham (poco e male) e poi è scomparso.

Oggi Origi è all'interno del suo ultimo anno di contratto rossonero, un accordo dal valore di 4 milioni di euro netti a stagione, più di quanto prendono calciatori come Rabiot e Modric. La Gazzetta dello Sport però riferisce che presto potrebbero esserci aggiornamenti positivi. Scrive la rosea questa mattina: "Origi, ora è davvero finita. La risoluzione è a un passo". Si poteva chiudere sicuramente prima e in altro modo ma intanto il Milan risparmierà comunqu otto mensilità di un contratto molto pesante, il che è già qualcosa vista la situazione.