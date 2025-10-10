Milan e Inter è già derby, il QS: "Caprile sui taccuini delle milanesi"

vedi letture

Il derby di Milano quest'anno arriverà un po' più tardi rispetto a quanto ci aveva abituato nelle scorse stagioni, solamente nel mese di settembre. Ma intanto Milan e Inter, che lavorano a braccetto sul tema dello stadio, proveranno a farsi lo sgambetto prima ancora che sul campo, sui tavoli delle trattative di calciomercato. In particolare, per motivi diversi, il ruolo del portiere potrebbe essere per entrambe le squadre un'esigenza prioritaria per la prossima stagione e gli occhi rossoneri e nerazzurri sono caduti sullo stesso obiettivo.

Il QS oggi scrive e racconta dell'interesse per Elia Caprile, portiere del Cagliari, da parte delle due squadre di Mialno. Titola il quotidiano: "Caprile sui taccuini delle milanesi. Il derby del futuro si gioca tra i pali". Nel sottotitolo quindi viene aggiunto qualche dettaglio maggiore a questa indiscrezione di calciomercato: "Maignan e Sommer in scadenza: occhi puntati sul portiere del Cagliari. E Ausilio pensa a Konaté in difesa". Sul Milan si aggiunge: "Il Diavolo ha l'opzione per trattenere Terracciano e Modric".