I postumi di Torino, la Gazzetta: "Il Milan sta con Max. Leao va gestito"

La sosta Nazionale in corso non manca certo di tematiche calde sul tavolo rossonero: oltre alla questione della partita tra Milan e Como da giocare in Australia, molto chiacchierati sono i postumi della trasferta di Torino contro la Juventus. Nel post gara si sarebbe arrivati allo scontro, secondo la Gazzetta, tra il mister Massimiliano Allegri e il numero 10 rossonero Rafael Leao, reo di essere entrato non con gli occhi della tigre, mangiandosi due clamorose palle gol.

Oggi la rosea riassume la questione e titola: "Il Milan sta con Max. Leao va gestito, Allegri lo sprona: il club lo appoggia". Nel sottotitolo si entra maggiormente nel particolare della vicenda: "Dalle lodi iniziali ai rimproveri in spogliatoio dopo gli errori contro la Juve. L'obiettivo è tirare fuori il meglio da Rafa". Va sempre considerato che Leao ha saltato un mese a inizio anno, quando proprio sembrava in rampa di lancio: va recuperato prima fisicamente e questa sosta col Portogallo può aiutare in questo senso.