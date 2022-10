La prima pagina del QS: "Pioli a Verona punta su Tonali"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il QS oggi in edicola scrive questo in prima pagina sul Milan: "Pioli a Verona punta su Tonali". I rossoneri, ospiti al Bentegodi, si affideranno al numero 8 che nell'ultimo confronto di maggio in Veneto segnò una doppietta determinante per la corsa Scudetto nel giorno del suo compleanno. Tonali, nonostante le fatiche europee, dovrebbe essere in campo a guidare il centrocampo dei Campioni d'Italia.