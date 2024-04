La ricetta de Il Giornale: "Esempio di Real-City per un Diavolo spettacolare che non deve mollare mai"

Si è tanto parlato della gara stupenda e spettacolare tra Real Madrid e Manchester City, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. La sfida è stata portata come esempio anche in conferenza stampa ieri davanti a Stefano Pioli e Ismael Bennacer, i quali hanno rimarcato che il Milan potrebbe stare nell'elite d'Europa. Pioli ha detto: "Non siamo molto distanti rispetto a Real e City". Gli ha fatto eco Bennacer che ha affermato con sicurezza: "Quanti giocatori del Milan avrebbero potuto giocare quella partita? Tutti: loro sono forti, ma lo siamo anche noi".

Per questa ragione oggi Il Giornale, nel presentare la sfida tra Milan e Roma dal lato dei rossoneri, si serve della sfida galattica al Bernabeu per consigliare l'atteggiamento giusto agli uomini di Pioli per abbattere una coraggiosa Roma da quando è arrivato Daniele De Rossi. Il titolo del pezzo recita: "L'esempio di Real-City per un Diavolo spettacolare che non deve mollare mai: solo così disinnescherà Daniele De Rossi".