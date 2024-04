Le big su Zirkzee e Bungiorno: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Nonostante si stia entrando nel vivo della stagione, sulla stampa già si legge di strategie e obiettivi di mercato, quasi come se la sessione estiva si fosse già aperta. Questa mattina, sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola, sono ben due i giocatori che vengono accostati all'interesse del Milan. Il primo, e ci pensa la Gazzetta dello Sport, è l'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. La rosea titola in primissimo piano: "Zirkzee, sì al Milan". Nel sottotitolo viene poi aggiunto: "L'olandese mette il Diavolo al primo posto. E i rossoneri hanno preparato l'offerta: al Bologna 50 milioni e Saelemaekers".

Su Tuttosport invece si parla del futuro di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino e della nazionale italiana, che quest'estate potrebbe fare gola a molte squadre grandi del nostro campionato e non solo. Il titolo, in taglio laterale, recita: "Toro, Nazionale, Europei: crescono le ambizioni. Buongiorno, voglia di big". Poi nel sottotitolo si aggiunge: "Sogna la Champions: non direbbe no a Inter, Milan e alla Premier". L'estate scorsa il centrale italiano, nonostante sembrava tutto fatto per il suo trasferimento, fermò all'ultimo il suo passaggio all'Atalanta per rimanere almeno un'altra stagione con la maglia granata.