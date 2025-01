Le parole di Leao, il colpo Rashford: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Siamo alla vigilia della partita di campionato tra Milan e Cagliari, con i rossoneri che torneranno in campo domani sera in campionato a San Siro per la prima volta dopo la conquista della Supercoppa Italiana a Riyad. C'è ancora tempo per parlare un po' della vittoria in Arabia Saudita così come anche del calciomercato che imperversa in questi giorni. Questo e altro raccontato questa mattina dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani usciti in edicola.

La Gazzetta dello Sport in prima pagina scrive e riporta le parole esclusive di Rafael Leao: "Milan amore mio". Poi ancora si legge: "Penso solo al Diavolo e ho un sogno: vincere qui la Champions". E poi nel sottotitolo: "Ci aspettano altri trionfi. Conceicao? Sa come spingermi". La rosea riporta anche qualche indiscrezione di mercato: "Rivoluzione attacco. Okafor va al Lipsia. Assalto a Rashford". Proprio su quest'ultimo tema titola il Corriere dello Sport in taglio basso, recitando: "Rashford ha scelto il Milan. Via Okafor". Anche Tuttosport pone l'inglese al centro delle chiacchiere rossonere: "Milan, Rashford vicino. Si tratta per ridurre l'ingaggio dell'inglese. Okafor va al Lipsia".