Leao, nuovi esami in vista. La Gazzetta: "Per l'Atalanta da titolare è dura"

vedi letture

Rafael Leao scalpita per tornare in campo, su questo ci sono pochi dubbi e lo si è visto dall'atteggiamento del portoghese in tribuna nelle ultime partite di San Siro: coinvolto al massimo da quello che accadeva in campo. Il portoghese è ai box, vittima di una lesione muscolare patita nella gara contro il Lecce di qualche settimana fa. Il suo recupero è fondamentale per la squadra di Pioli, quasi scontato dirlo.

Tra oggi e domani, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ci saranno nuovi esami strumentali per Leao. La speranza è che la lesione si sia estinta e che dunque Rafa possa cominciare il processo di riatletizzazione già a inizio settimana, per farsi trovare a disposizione contro l'Atalanta. Difficile possa giocare dall'inizio, anche se tutto dovesse andare per il verso giusto, come sottolinea anche la rosea: "Leao, nuovi esami. Per l'Atalanta da titolare è dura".