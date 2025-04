Maignan e Gimenez protagonisti rossoneri delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi danno spazio alla vittoria dell'Inter a Monaco ma un paio di testate riservano un po' di spazio anche al Milan. In particolare sono due singoli rossoneri a essere protagonisti, come Mike Maignan e Santiago Gimenez.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso affronta la situazione del rinnovo di Mike Maignan, capitano del Milan, ma anche dell'imprevisto fisico per Kyle Walker. Scrive la rosea: "Maignan al bivio, guaio per Walker". Nell'occhiello si legge: "Milan: ultima offerta al portiere. L'inglese ko". Per il terzino arrivato dal Manchester City frattura del gomito in allenamento per cui è già stato operato ieri a Milano (leggi qui).

Il QS invece affronta in taglio basso la situazione relativa al parco attaccanti rossonero e in particolare su Santiago Gimenez che sta vivendo un periodo molto complicato, a cui si aggiunge anche il problema fisico all'anca dopo il colpo subito da De Gea. Scrive il QS: "Gimenez stenta. I bomber precari spingono il Milan". Nel sottotitolo: "Il messicano in crisi, non segna da otto gare. Rossoneri appesi alla vena di Abraham e Jovic".