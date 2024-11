Manovre per il vice Theo, Tuttosport: "Da Parisi subito a De Cuyper e Dorgu poi"

vedi letture

Uno dei temi sempreverdi del mercato rossonero riguarda l'individuazione di un giocatore che possa essere il vice Theo Hernandez adatto. Negli ultimi anni i rossoneri ci hanno provato in diversi modi: o con acquisti mirati, come quello di Ballo-Tourè che si è rivelato un buco nell'acqua, oppure adattando calciatori che solitamente sono abituati a calcare la zona opposta del campo, come Florenzi o Terracciano. Ora però serve veramente agire con decisione sul mercato e assicurarsi una buona alternativa al terzino francese.

Tuttosport questa mattina parla proprio di questo e titola così: "Il futuro: da Parisi subito a De Cuyper e Dorgu poi". Il nome indicato come in vantaggio, in particolare per la finestra di gennaio, è quello di Fabiano Parisi, terzino 24enne della Fiorentina chiuso da Gosens e Biraghi. Per l'ex Empoli si potrebbe pensare di intavolare una trattativa per un prestito. Se in estate si dovesse arrivare a una clamorosa rottura con Theo, oggi difficile da immaginare nonostante tutto, il Milan saprebbe già su chi puntare per il posto da titolare: Patrick Dorgu del Lecce o Maxim De Cuyper del Club Brugge.