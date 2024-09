Marchegiani: "Fonseca parte con un peccato originale: non è stato la prima scelta del Milan"

Ai microfoni di Tuttosport, Luca Marchegiani, ex portiere, ha rilasciato queste parole su Paulo Fonseca: "Fonseca parte con un peccato originale dato dall’impressione che non sia stato la prima scelta del Milan e quando un allenatore parte con questa premessa è estremamente difficile riuscire a pretendere tempo, non tanto perché la società non glielo darà, ma perché non glielo diamo noi".

Sul caso Theo-Leao, Marchegiani ha invece dichiarato: "Quella di Leao e Theo Hernandez penso sia stata più una leggerezza da parte dei due che un ammutinamento. In quel momento non hanno capito le conseguenze che poteva avere quel tipo di atteggiamento e questo è sicuramente è una colpa, ma molto inferiore rispetto ad averlo fatto di proposito contro l’allenatore. Però è anche un problema la buona fede perché in una squadra in costruzione i due giocatori più importanti e probabilmente anche più bravi e carismatici hanno una responsabilità enorme".