Mercato in uscita, Tuttosport è sicuro: "Il Toro ci riprova per Pobega"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan, dopo la cessione di Tonali, rimane attento al mercato in uscita, non tanto per la cessione di un altro big (rimarranno tutti agli ordini di Pioli) ma per smaltire gli esuberi e sfruttare, dove possibile, qualche occasione. Tuttosport questa mattina mette Tommaso Pobega nel mirino di una sua ex squadra e titola: "Il Toro ci riprova per Pobega". Secondo quanto riportato, l'allenatore granata Juric avrebbe chiesto al suo uomo mercato Vagnati di fare un tentativo per riportare il centrocampista del Milan all'ombra della Mole dopo che aveva giocato un anno in prestito nella stagione 2021/2022, entrando anche nel giro della nazionale. A oggi, data la situazione un po' scarna nel reparto di centrocampo del Milan e la questione delle liste che richiedono giocatori italiani e formati nel vivaio, è difficile che Pobega possa lasciare Milano.

Il Torino potrebbe fare leva sull'interesse del Milan per Singo. Tra i due club ci si parla anche per quanto riguarda Junior Messias.