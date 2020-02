Milan, Corriere della Sera: "Elliott promuove Pioli"

Anche il Corriere della Sera pone l'accento sul futuro della panchina rossonera. "Grande apprezzamento per il lavoro che sta facendo Stefano Pioli al Milan", ha fatto sapere la società nella giornata in cui la Bild ha rilanciato l’ipotesi di Rangnick come prossimo allenatore e direttore sportivo. "A fine stagione - riferiscono fonti vicine alle proprietà milanista - si farà il punto, come avviene normalmente".