Milan, Corriere dello Sport: "Ibra show: 'Ora voglio giocare'"

Anche il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alle parole rilasciate ieri da Zlatan Ibrahimovic dopo l’amichevole disputata con l’Hammarby. "Ibra show", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Ora voglio giocare". E ancora: “Esibizione in Svezia: 'Ho un contratto con il Milan, vedremo come andrà a finire'". Ibra, dunque, non si è sbilanciato sul futuro, ma di fatto ha aperto anche a una possibile permanenza a Milanello.