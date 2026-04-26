Milan e Juve sulla stessa barca, la Gazzetta: "Cercasi gol delle punte"

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Questa sera si scende in campo per il big match della 34^ giornata di campionato di Serie A Enilive: sul suggestivo palcoscenico di San Siro si daranno battaglia Milan e Juventus, per conquistare punti pesanti in ottica Champions League. Una gara che mette di fronte due modi di vedere il calcio profondamente diversi, quello di Max Allegri e quello di Luciano Spalletti. Ed è proprio su questo aspetto che la Gazzetta dello Sport costruisce la narrazione di questa gara stamattina in edicola.

La rosea titola così: "Milan-Juve, largo agli opposti". Nel sottotitolo si legge: "Il pragmatismo dei rossoneri, davanti in classifica ma in un momento di calo, la spinta dei bianconeri che oggi giocano meglio. Due filosofie lontane e da quando c'è Spalletti hanno fatto gli stessi punti". La chiave della sfida sarà quasi sicuramente come gli attaccanti delle due squadre risponderanno, dopo una stagione a singhiozzo: "Cercasi gol delle punte. Max si affida a Leao; Luciano, fiducia a David". E poi ancora viene aggiunto: "Milan con Rafa e Pulisic: caccia alla doppia cifra in A. L’ex Lilla prova a tenersi la Juve. Riecco Vlahovic".