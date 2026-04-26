Rocchi oscura Milan-Juve: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

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La giornata di oggi doveva solamente essere dedicata all'attesa del big match della 34^ giornata, una partita mai banale e che quest'anno recupera l'antico fascino mettendo in palio punti Champions League molto pesanti: Milan-Juventus. E invece l'attenzione e le aspettative per la partita di cartello, questa mattina vengono spazzate vie dalla nuova nuvola nera che incombe sul calcio italiano: l'inchiesta che vede indagati Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Il capo degli arbitri e il supervisore Var hanno ricevuto ieri un avviso di garanzia per frode sportiva e concorso in frode sportiva. Questo il tema dominante nei principali quotidiani sportivi del giorno.

La Gazzetta dello Sport dedica mezza pagina della sua apertura al tema: "Calcio, altro schock". Nell'occhiello si spiega: "Rocchi indagato per frode sportiva: 'sceglieva arbitri graditi all'Inter'". Successivamente nel sottotitolo viene aggiunto: "Il designatore accusato dalla Procura di Milano. 'Mi autosospendo'. Anche Gervasoni coinvolto". Viene espressa anche la posizione dell'Inter: "Stupore nerazzurro: in quelle gare persi due trofei". Il big match Milan-Juventus è relegato in taglio basso: "La Roma scalda Milan-Juve. Gasp batte il Bologna e va a -2: alle 20.45 supersfida da Champions".

Anche il Corriere dello Sport apre con l'inchiesta: "Sfondati. Pressioni al Var e arbitri graditi all'Inter". La spiegazione dell'inchiesta affidata all'occhiello: "Rocchi indagato. Avviso di garanzia al designatore, l'ipotesi è concorso in frode sportiva. 'Ho sempre agito correttamente'. In serata ha deciso di autosospendersi". Nel sottotitolo i prossimi passaggi: "Giovedì l'interrogatorio in Procura a Milano. Le accuse riguardano il 2025: sotto la lente di ingrandimento Udinese-Parma e la scelta di Colombo per Bologna-Inter. Tutto parte dalla denuncia dell'ex guardalinee Rocca. Indagato anche Gervasoni, supervisore Var". Il big match della serata spostato in taglio basso: "A cena con la Champions. Milan-Juve da 60 milioni". E poi continua: "Leao torna a San Siro dopo i fischi: non segna da 55 giorni. Yildiz a caccia dell'11° gol. Spalletti può agganciare Allegri al terzo posto"

Tuttosport lascia in primo piano il big match, riportando le parole di Bremer: "Basta galleggiare, io voglio vincere! Non so se saremo da Scudetto, io ho 29 anni e non posso aspettare. L'inchiesta è spostata in taglio alto: "Rocchi e Gervasoni indagati per concorso in frode sportiva". E poi ancora: "Arbitr graditi all'Inter: è la nuova Calciopoli? L'ipotesi di accusa sarebbe la stessa che scatenò il terremoto del 2006. Al centro dell'inchiesta il campionato 24-25: scelte condizionate e pressioni sul Var. La procura Figc chiede gli atti ai pm di Milano. Il designatore si autosospende, il ministro Abodi tuona: 'Ci saranno conseguenze'. Si va verso il commissariamento"