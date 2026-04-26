Tuttosport: "Scossa Modric. Resta se sarà un Milan al top"

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Tra i tanti temi legati al futuro del Milan in queste settimane, c'è anche quello relativo a cosa sarà di Luka Modric. Il fuoriclasse croato, a 40 anni, ha dimostrato ampiamente di saperci fare ancora e di poter reggere i ritmi del calcio che conta. L'anno scorso ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per un altro: la scelta però sarà solamente sua e della sua famiglia. Il centrocampista sarà impegnato, al termine della stagione, nel Mondiale americano con la Croazia: la decisione sul futuro potrebbe arrivare o subito prima o subito dopo.

Intanto Tuttosport ragiona sulla questione e mette in campo anche le ambizioni del club rossonero come fattore decisivo per la scelta finale: "Scossa Modric. Resta se sarà un Milan al top". Nell'occhiello si legge: "Le garanzie di mercato per convincere il Pallone d'Oro a prolungare la sua avventura con la maglia rossonera: non intende accontentarsi di un posto Champions". Poi viene anche rincarata la dose: "L'Europa che conta non basta. Luka pretende una rosa vincente per rinnovare l'attuale contratto. Il destino dell'asso croato è legato a quello di Allegri: che feeling tra i due"