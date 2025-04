Milan, ieri vertice a Londra tra Cardinale, Furlani e Paratici

Fabio Paratici si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, anche se per il momento non ha ancora firmato nessun contratto. Nelle ultime settimane, ci sono stati parecchi incontri e contatti tra le parti e per questo l'ex dirigente di Juventus e Tottenham resta il grande favorito per il ruolo di ds del Diavolo. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, sono ore decisive dopo che ieri a Londra c'è stato un vertice cruciale per pianificare la prossima stagione e ridisegnare l’organigramma del club tra l'ad Giorgio Furlani, il numero uno di RedBird e proprietario del Diavolo Gerry Cardinale e appunto Paratici.

Futuro panchina: sogno Guardiola, De Zerbi pista pù percorribile

Durante il summit nella capitale inglese, si è ovviamente discusso anche del futuro della panchina del Milan. Nelle idee di Paratici c'è sicuramente Roberto De Zerbi, che conosce bene l'ambiente rossonero visto che è cresciuto nel settore giovanile del Diavolo, ma ci sarebbe anche Pep Guardiola, che per il momento è solo un sogno e una suggestione, in futuro chissà...