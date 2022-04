Milan-Inter, la corsa scudetto secondo il CorSport: "La rinascita di Milano"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Comunque vada, sarà uno scudetto conteso e, perciò, felice" scrive il Corriere dello Sport che analizza la volata scudetto a due, tra i club cugini Inter e Milan. Il duello milanese rappresenta la rinascita del nostro calcio che, non a caso, avviene a Milano. Il calcio, infatti, corre di pari passo con la finanza che da motore al Paese. Ora che in Europa le due squadre non hanno nulla da dire, la concentrazione è tutta raccolta sulla sfida scudetto, un duello che rappresenta il meglio che l'Italia ad oggi può offrire, seppure con percorsi e gioco differenti. Per un'Inter fatta di maturità, c'è invece un Milan che lascia spazio ai giovani, e non sempre l'esperienza paga. Inoltre, da un'Inter potente e razionale, si passa a un Milan che fa del gioco creativo la sua arma in più. "Chiunque guardi Inter e Milan con la memoria delle ultime settimane dice Inter. Perché l’Inter pare più concreta, più equilibrata, più collaudata" scrive il CorSport, ma nulla nel Milan di Pioli è lasciato al caso, soprattutto in quel centrocampo che ha trovato un equilibrio di recente. Se vincerà la stabilità dell'Inter o la sperimentazione del Milan sarà solo il campo a dirlo, ma quel che è certo, secondo il quotidiano, è che la macchina del calcio non si può fermare perché motore del paese... e non è un caso che in tempo di rinascita la sua corsa sia concentrata a Milano.