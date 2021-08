La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle mosse di mercato del Milan. "Bakayoko punta già al Cagliari", titola la rosea, che poi aggiunge: "Domani il neo acquisto in panchina?". Ma il club rossonero non ha intenzione di fermarsi: "Nuova idea francese: il talento Faivre", scrive il noto quotidiano.