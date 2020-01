Milan, La Gazzetta dello Sport: "Gigio out, c’è il fratello"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si proietta verso la gara di Coppa Italia tra Milan e Spal, in programma domani sera a San Siro (fischio d’inizio alle 18). "Gigio out, c’è il fratello", titola la rosea in prima pagina, sottolineando così l’assenza di Gianluigi Donnarumma, fermato da un problema fisico. Al suo posto, tra i pali, ci sarà Antonio: per lui sarà la terza presenza con la maglia rossonera.