È un Ibrahimovic più maturo quello che si è (ri)presentato ieri a Casa Milan. Un altro Zlatan, eppure sempre lo stesso, scrive La Gazzetta dello Sport. Ora lo svedese vuole convincere Pioli: ieri ha giocato e segnato in amichevole contro la Rhodense, e adesso spinge per giocare già con la Sampdoria. Perché Ibra non vede l’ora di far ballare nuovamente San Siro.