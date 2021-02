La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al futuro di uno dei pilastri della squadra di Pioli. "Rebus Gigio", titola la rosea, che poi aggiunge in taglio alto: "Trattativa in salita per Donnarumma. Il Milan: rinnovo per 5 anni. Lui firma al massimo per 2".