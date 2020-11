Milan, La Gazzetta dello Sport: "Szoboszlai il sogno per la qualità in mezzo"

Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla anche del grande interesse del Milan per Szoboszlai, talento attualmente in forza al Salisburgo. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 25 milioni: prezzo abbordabile - osserva la rosea - soprattutto se si considera che i rossoneri stanno trovando difficoltà ad accordarsi con Calhanoglu per il rinnovo del contratto. In caso di rottura definitiva con il turco, l’ungherese potrebbe tornare al centro delle attenzioni milaniste. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire le strategie del Milan su questo fronte.