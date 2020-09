Milan, La Gazzetta dello Sport titola: "La prima di Pioli"

"La prima di Pioli". Titola così a pagina 8 La Gazzetta dello Sport in riferimento ai rossoneri che domani sera scenderanno in campo per l'Europa League contro lo Shamrock Rovers: "Dopo la conferma per il grande finale della scorsa stagione, il tecnico debutta in rossonero in Coppa: vittoria obbligata. La prima uscita ufficiale vale subito qualcosa di molto concreto, il passaggio al terzo turno di qualificazione di Europa League".