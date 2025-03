Milan, Napoli e Fiorentina si sono fatte avanti per lui. Tuttosport: "Casadei, tre no dal Toro"

Il ritorno in Italia di Cesare Casadei sta portando i suoi frutti, con la giovane stella italiana che in quel di Torino avrebbe finalmente trovato la sua posizione. Certo, cinque presenze sono troppe poche per dire effettivamente se il ragazzo è pronto al definitivo salto di qualità in carriera, ma nel frattempo il suo nome sarebbe finito sul taccuino di alcune delle migliori squadre d'Italia.

Scrive infatti questa mattina Tuttosport che Milan, Napoli e Fiorentina avrebbero chiesto informazioni per il classe 2003, ricevendo però "tre no dal Toro", visto che per il presidente Urbano Cairo Casadei è incedibile.