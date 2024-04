Milan-Roma per il posto in più in Champions, il CorSport: "Un quinto di nobiltà"

Il Corriere dello Sport questa mattina presenta la sfida di San Siro che stasera alle 21 si giocherà tra Milan e Roma: una partita che è valida per il primo atto dei quarti di finale di Europa League e che garantirà almeno ad un'italiana un posto nella semifinale della competizione. Questo fa brodo soprattutto per il ranking del nostro campionato che punta a ottenere il posto in più in Champions League per la prossima stagione. Ed è per questa ragione che il CorSport questa mattina scrive: "Un quinto di nobiltà. Milan-Roma riempie San Siro e cattura l'attenzione dei club che puntano al posto in più in Champions: si gioca anche per il calcio italiano".

Nello specifico, poi, il giornale presenta la sfida dai due punti di vista. Per il Milan viene titolato così: "Sette vittorie consecutive e la caccia al trofeo che manca in bacheca". I rossoneri arrivano da un ottimo periodo di forma e intendono giocarsi il tutto per tutto in Europa League, unico trofeo che non è mai stato conquistato nella gloriosa storia del Diavolo. Per la Roma invece si sfidano i precedenti e viene scritto: "Sette anni senza vincere a San Siro con i rossoneri. De Rossi vuole sfatare un tabù". I giallorossi non vincono a Milano contro il Milan da sette anni e avranno anche questa motivazione in più.