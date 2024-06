Milan su Diogo Leite, il CorSport: "Ecco il dopo Kjaer"

Tra il nuovo numero 9, il nuovo mediano e il nuovo terzino destro, il Milan è al lavoro anche per rinforzare il reparto difensivo con un ulteriore centrale da poter affiancare a Tomori e il resto della compagnia. Il bisogno non è solo qualitativo ma anche numerico: l'addio di Simon Kjaer lascia un buco nelle gerarchie e va coperto. Per questa ragione ci sono diversi nomi di papabili candidati sul taccuino della dirigenza rossonera, anche se quello predominante sembra essere Diogo Leite, classe 1999 dell'Union Berlino.

Il Corriere dello Sport ha titolato così questa mattina sul difensore portoghese e l'interesse rossonero: "Diogo Leite-Milan, ecco il dopo Kjaer". Nell'occhiello si citano i passi avanti nella trattativa: "Già aperto un canale con il procuratore del difensore". E poi nel sottotitolo viene espressa la posizione in merito del nuovo tecnico del Diavolo: "Fonseca ha dato l'ok per l'acquisto del portoghese dell'Union Berlino che viene valutato quindici milioni". Ciononostante, conclude il CorSport, la priorità ai piani alti di Casa Milan rimane l'attaccante.