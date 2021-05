C’è spazio anche per il mercato del Milan sulla prima pagina di Tuttosport. "Hauge all’Udinese per arrivare a De Paul", titola il quotidiano torinese in edicola questa mattina. Il trequartista argentino piace molto ai rossoneri, ma ha una valutazione importante. L’inserimento di una contropartita tecnica potrebbe far scendere il costo.