Milan, Tuttosport: "Ibra è già volato in Svezia"

Ibrahimovic ha già iniziato la terapia per guarire dalla lesione muscolare al polpaccio destro. L’attaccante ha chiesto e ottenuto di poter proseguire il lavoro e i trattamenti in Svezia, per avere la possibilità di stare insieme alla sua famiglia. Il Milan, come riporta Tuttosport, ha dato immediatamente l’ok a Zlatan, che già ieri è tornato a casa. Rientrerà a Milano tra una settimana per sottoporsi agli esami di controllo che daranno un primo quadro sui possibili tempi di recupero (oggi stimati in circa un mese). Ibrahimovic è descritto come sereno e voglioso di ristabilirsi il prima possibile.