Milan, Tuttosport: "Per Ibra ci vuole pazienza"

"Per Ibra ci vuole pazienza", titola stamane il quotidiano Tuttosport. Il campione svedese è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille e sta proseguendo con il suo lavoro individuale. Ovviamente, Zlatan scalpita e non vede l'ora di tornare in campo: ieri ha pubblicato sui social un video dove cinge con le gambe il sacco da boxe ed esegue gli addominali. Il tutto corredato dalla didascalia: "Pazienza".