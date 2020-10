Milan, Tuttosport: "Ruggito Ibra: il regalo è l’Europa"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento su Ibrahimovic, il quale freme dalla voglia di tornare a Milanello. "Ruggito Ibra: il regalo è l’Europa”, titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Compie 39 anni e avvisa dalla quarantena: 'Questo animale non può essere addomesticato'". Lo svedese - si legge - in attesa della doppia negatività al tampone per rientrare in gruppo, comincia a scaldarsi e non vede l’ora di tornare anche sul palcoscenico europeo, in un girone non così semplice.