Milan, un occhio al mercato: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Nonostante ci sia ancora un posto Champions League da conquistare, obiettivo primario prefissato nella stagione, la dirigenza rossonera guarda già al futuro e pensa ai giocatori che potranno rinforzare la rosa milanista sul mercato nel corso della prossima estate. Non è un caso che oggi, a quattro giorni dal prossimo impegno sul campo, sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola si parli molto di quelle che sono le strategie in vista di quello che sarà.

La Gazzetta dello Sport titola in primo piano nella sua apertura: "Il Milan rifà l'attacco". Nell'occhiello si legge: "Leao via, cambia tutto: ecco Zirkzee e Sorloth". E poi nel sottotitolo si scende maggiormente nel dettaglio della questione: "Lo United vuole Rafa. Partono pure Nkunku, Fullkrug e Gimenez. Può restare Pulisic".

Sul Corriere dello Sport il mercato rossonero è trattato nel taglio laterale: "Milan, la punta con i soldi di Nkunku. Il francese ai saluti". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "La richiesta del club è di almeno 30 milioni. Allegri sceglierà l'attaccante sul mercato in base al modulo". Anche il QS nella sua prima pagina, nel taglio basso, si occupa del reparto avanzato rossonero: "Attacco da rifare. Cercasi bomber per il Milan". E poi nel sottotitolo: "Già bocciati Gimenez, Nkunku e Fullkrug. Fiducia a Pulisic, fra gli obiettivi Kean e Sorloth".