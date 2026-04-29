Nkunku, è già finita. Il CorSport: "Alla porta: il Milan lo scarica"

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Christopher Nkunku, è giusto ricordarlo come fatto oggettivo, è stato l'acquisto più costoso di tutto il panorama del calcio italiano in questa stagione. Il Milan alla ricerca del centravanti ha speso ben 38 milioni più 4 di bonus per prelevarlo dal Chelsea e metterlo a fare un ruolo che, obiettivamente, non era il suo. Un'annata negativa per il francese che ha avuto pochissimi squilli e un solo momento di vaga continuità, durato il momento di un lampo... o di uno scoppio di palloncino.

Il Corriere dello Sport, guardando al futuro del Milan, non vede la presenza di Christopher Nkunku in nessuno degli scenari possibili. Il titolo che viene proposto questa mattina è eloquente: "Nkunku alla porta. Il francese ex Chelsea non si è ripreso del tutto dall'infortunio e non ha convinto". E poi nel sottotitolo si aggiunge: "Il Milan lo scarica e chiede 30 milioni. Fenerbahce in pole". I turchi aveva bussato nel mese di gennaio: non è escluso che ci riprovino. Si pensa già anche ai rimpiazzi: "Tra i possibili rinforzi graditi ad Allegri c'è Alajbegovic".