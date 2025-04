Nuovo ds Milan: Tare favorito, previsti nuovi incontri con l'ex Lazio

vedi letture

Igli Tare è ad oggi il grande favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera all'indomani dell'incontro che è andato in scena ieri a Roma tra l'ex dirigente della Lazio e l'ad rossonero Giorgio Furlani. Un faccia a faccia positivo, anche se non ancora risolutivo e per questo serviranno altri vertici per arrivare eventualmente alla fumata bianca che non sembra essere così lontana.

I temi trattati da Furlani e Tare durante l'incontro di ieri

Durante il vertice di ieri nella capitale, sono stati diversi i temi trattati da Furlani e Tare: il nuovo allenatore, con Massimiliano Allegri che sarebbe eventualmente in pole, il mercato estivo e gli ambiti di lavoro. L'ex Lazio piace perchè conosce bene il calcio italiano, sa lavorare in team ed è libero, dunque potrebbe iniziare fin da subito a lavorare per il Milan.