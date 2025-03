Nuovo Milan all'orizzonte. Il CorSport: "Fofana e Bondo liberano Reijnders"

Per questo finale di stagione Sergio Conceiçao starebbe studiando tutte quelle soluzioni che possano permettere al Milan di rimediare a tutti gli errori commessi fino a questo momento. Quello che più preme il portoghese riguarda soprattutto la fase difesa, che nelle ultime 4 uscite stagionali ha subito una media di almeno 2 gol a partita.

Per far fronte a queste difficoltà Conceiçao avrebbe in mente una soluzione conservativa. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Fofana e Bondo liberano Reijnders", dato che per il portoghese l'idea dei due mediani potrebbe essere la soluzione giusta per dare maggiore copertura ad una difesa che ha dimostrato di essere troppo spesso fragile.