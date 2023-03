Occasione pausa, il CorSport: "Origi a ripetizione dal prof Pioli"

MilanNews.it

Spesso la pausa può essere un'occasione per ricaricare le pile e per trovare un nuovo equilibrio, specialmente per chi non parte verso le rispettive nazionali. Per questo motivo oggi il Corriere dello Sport ha titolato: "Milan, Origi a ripetizione dal prof Pioli". In questi giorni Divock Origi è praticamente l'unico attaccante, insieme a Rebic, rimasto a Milanello a disposizione di Stefano Pioli.