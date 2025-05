Ora l'allenatore, la Gazzetta: "Italiano in pole, c'è anche Allegri"

vedi letture

Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan, manca di fatto solo l'ufficialità dell'accordo tra club rossonero e dirigente albanese che, secondo le indiscrezioni, si legheranno per i prossimi tre anni come è stato riportato dalle varie indiscrezioni (leggi qui). Trovato, finalmente, il direttore sportivo, adesso si può iniziare il casting per il prossimo allenatore. Diversi i nomi sul tavolo, già da qualche settimana.

Secondo la Gazzetta dello Sport il candidato principale, anche adesso che arriva Tare, rimane Vincenzo Italiano. La rosea oggi titola: "Tare nuovo Ds, Italiano in pole. Il Milan del futuro si affida ai vincenti". Nel sottotitolo: "Per la panchina l'allenatore rossoblù è il favorito dopo la vittoria della Coppa Italia. C'è anche Allegri". Intanto oggi il tecnico incontrerà il Bologna per discutere l'eventuale rinnovo: il club di Saputo vuole trattenere il suo tecnico a qualsiasi costo.