Ora il casting allenatore, Tuttosport: "Con Sarri tensione. Occhio a Italiano e Xavi"

Il Milan ha finalmente risolto l'affare direttore sportivo: nelle ultime ore c'è stata l'accelerata definitiva per Igli Tare, che era praticamente rimasto l'unico reale candidato sulla lista rossonera, e ieri in tarda serata è arrivata la conferma (ancora non ufficiale) che l'albanese entrerà a far parte dell'organigramma milanista a partire dai prossimi giorni. Finalmente da via Aldo Rossi si può cominciare a programmare la prossima stagione, che dovrà essere l'esatto contrario di quella che sta volgendo al termine.

Il primo compito di Tare sarà quello di scegliere il nuovo allenatore: non sono ancora arrivate comunicazioni riguardanti Sergio Conceiçao ma appare improbabile una sua permanenza a questo punto. L'edizione odierna di Tuttosport, nel dare la notizia dell'accordo definitivo con Tare, recita così nel suo sottotitolo: "Ora il tecnico: con Sarri ci fu tensione alla Lazio. Occhio a Italiano e Xavi". La pista verso Maurizio Sarri potrebbe raffreddarsi per i rapporti non idilliaci ai tempi dell'esperienza comune in biancoceleste. Il nome che può mettere d'accordo tutti è Vincenzo Italiano mentre Xavi rappresenta la quota straniero.