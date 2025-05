Italiano sì, Italiano no? Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola

Dopo mesi di ricerca, accelerate e dietrofront, il Milan sembra aver scelto il suo direttore sportivo: si tratta di Igli Tare che, essendo disoccupato da un paio di anni, poteva essere preso anche prima (LEGGI LE ULTIME). Una volta che sarà definito e ufficializzato il nuovo dirigente, finalmente si potrà cominciare a programmare la prossima stagione che dovrà essere assolutamente tutt'altra musica rispetto a quella che si sta concludendo nella Milano rossonera. Il primo passo di Tare sarà scegliere l'allenatore. Ed è proprio su questo tema che si concentrano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.

Il nome predominante è quello di Vincenzo Italiano ma c'è che lo avvicina al Diavolo e chi invece scrive che è tutto fatto per il rinnovo con il Bologna. La Gazzetta dello Sport rappresenta la linea possibilista con il titolo: "L'ora di Italiano. Svolta Milan, Tare nuovo Ds: accordo per tre anni". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il tecnico oggi incontra il Bologna per il rinnovo. Ma il Diavolo lo vuole per ricostruire la squadra. Resta aperta la pista Allegri".

Di tutt'altro avviso il Corriere dello Sport che recita: "Italiano si sfila. Accostato a Milan e Roma, vuole restare con Saputo". Anche qui il sottotitolo chiarisce: "Ha scelto il Bologna: vertice per il contratto. Oggi Fenucci e Sartori incontrano l'avvocato Caliandro. Il tecnico è legato fino al 2026: dopo il trionfo in Coppa ha intenzione di rinnovare per altre due stagioni".

Tuttosport invece si concentra su Igli Tare: "Nuovo Ds, fumata rossonera. Tare al Milan, la svolta buona". Nel sottotitolo si legge: "Oggi il giorno del sì: pronto un triennale. Dopo le firme, la scelta del tecnico: con Sarri ci furono tensioni alla Lazio, Xavi e Italiano restano caldi".